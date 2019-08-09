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Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 4,78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi- İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki:- "Geçen yıl 8,2 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2019 yılında hedefi büyütmek için kalan 5 ayda çok yoğun bir şekilde çalışacağız ve geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz"

09 Ağustos 2019 Cuma 10:58
Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı

İSTANBUL (AA) - Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 4,78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan birlik temmuz ayı ve ilk 7 aylık ihracat rakamlarını paylaştı.

Sektör temmuz ayında geçen yılın aynı göre yüzde 3,48 artışla 710,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinden yüzde 4,5 pay aldı.

Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, 2019 Temmuz ayı itibarıyla 364,8 milyon dolar oldu. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 39,2 milyon dolar ile İngiltere, 38 milyon dolar ile İtalya izledi. Temmuz ayında dördüncü en büyük pazar olan Irak'a ihracat ise yüzde 57 gibi dikkat çekici artışla 33,9 milyon dolara yükseldi.

- En çok ihracat alüminyumda

Bu yılın ocak-temmuz kümülatif verilerine bakıldığında ise sektör ihracatı yüzde 0,8 artışla 4,78 milyar dolar oldu ve genel ihracat içerisinden yüzde 4,6 pay aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu dönemde sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6'ncı sektör oldu.

Alt sektörler olarak bakıldığında alüminyum ürün grubu 1,82 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,1 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,03 milyar dolar ile metallerden eşyalar ve 804 milyon dolar ile bakır sektörleri takip etti.

- ABD'ye ihracat yüzde 47 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yıl 8,2 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını anımsatarak, "2019 yılında hedefi büyütmek için kalan 5 ayda çok yoğun bir şekilde çalışacağız ve geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve özellikle Çin ile olan ticaret gerginliği ve ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntıların bir fırsat yarattığını vurgulayan Öztiryaki, ABD'ye olan ihracatta ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekti.

ABD'nin demir ve demir dışında Türkiye'nin en büyük dördüncü pazarı olduğunu ifade eden Öztiryaki, ilk 7 aylık dönemde bu ülkeye yüzde 47 artışla 246,4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Öztiryaki, söz konusu yükselişte en büyük katkıyı alüminyum yassı ve folyo ürünlerindeki artışın yaptığını belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:58
  1. Demir ve demir dışı metaller
  2. İDDMİB

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