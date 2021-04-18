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Ekonomi ‘Demir ve demir dışı metal’den ilk çeyrekte 2.61 milyar $’lık ihracat
Ekonomi

‘Demir ve demir dışı metal’den ilk çeyrekte 2.61 milyar $’lık ihracat

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) üyelerince ilk çeyrekte 2.61 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:10:00 -
‘Demir ve demir dışı metal’den ilk çeyrekte 2.61 milyar $’lık ihracat

En fazla ihracat 320 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Hedef pazar ABD’ye ihracat ise 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

AB’ye satışlar arttı

İDDMİB üyeleri, martta ihracatlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.4 arttırarak 995 milyon dolara taşıdı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakamın önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracat oluşturdu. Geçen ay AB’ye ihracat yüzde 58 artarak 479.7 milyon dolara ulaştı.

Hızlı başlangıç yaptık

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ettiklerini belirtti. Öztiryaki, ilk çeyrekte ihracat rakamlarının hem sektörün geleceği hem de ülke için son derece önemli olduğunu kaydetti. Nisana da hızlı bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Öztiryaki, “Gördüğümüz kadarıyla ay sonunda yeni rekorları açıklamak kısmet olacak. Sadece 1-12 Nisan’da sektörümüz 375 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94’lük artış gösterdi. Bu rakamlar oldukça umut verici. Salgına rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen sektörler arasında yerimizi aldık” diye konuştu.

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