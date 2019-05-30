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Demir: “Türkiye’nin örnek belediyesi olacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,"Belediye idaresini seri, bilinçli, akıllı ve geleceğe uygun şekilde yapılandırmaya devam ediyoruz.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:51
Demir: “Türkiye’nin örnek belediyesi olacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,"Belediye idaresini seri, bilinçli, akıllı ve geleceğe uygun şekilde yapılandırmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin örnek belediyesi olacağız" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Atakum İlçe Başkanlığının iftar programına katıldı.İftarın ardından partililere hitap eden Başkan Demir, yeni döneme ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Belediye idaresini seri, bilinçli, akıllı ve geleceğe uygun şekilde yapılandırmaya devam ettiklerini ifade eden Demir, "Aldığımız her karar sorumluluğumuzu daha da artırıyor.Seçim kampanyasında da ifade ettiğimiz gibi Allah nasip ederse 5 yılın sonunda Türkiye’de örnek olan belediyelerden biri haline getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yereldeki ayağında en iyi hizmetleri yürütme gayreti içinde olacağız. Epey de mesafe kat ettik" diye konuştu.



Daha fazla gayret, daha fazla samimiyet


AK Parti iktidarına ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunun seçimlerde daha net ortaya çıktığının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Kendi duygu dünyamızı, siyasi ferasetimizi, gelecek tasarrufumuzu daha fazla birleştirmeye, daha fazla samimiyete, daha fazla gayrete ve hedef birliğine ihtiyacımız var. 15 ilçemizi Cumhur İttifakı ile birlikte kazandık. Hep birlikte güç birliği yaparak güzel bir seçim geçirdik" şeklinde konuştu.



“Randevuya gerek kalmadan”


"Tüm kardeşlerimize, halkımıza Büyükşehir Belediyesinin kapıları sonuna kadar açık" diyen Başkan Demir, "Randevuya gerek kalmadan gelip sorunlarınızı iletebilirsiniz. Gereğini yapmak da bizim işimiz. İnşallah 5 yıl boyunca bunu sürdüreceğiz. Bizden önce çok görev yapanlar oldu, bizden sonra da olacak. Ama bu dönem bizim gayretimiz ne ise, ortaya koyduğumuz ne ise onunla anılacağız" İfadelerini kullandı.


İftar programına ayrıca AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:51
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