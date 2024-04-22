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Yerel Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi’ne apar topar bakın ne takıldı
Yerel

Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi’ne apar topar bakın ne takıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:12:00 - 2024-04-22 10:17:56
Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi’ne apar topar bakın ne takıldı

Dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları tamamlanan Galata Kulesi'nde çevresinden iskelelerin kaldırıldığı bildirildi. Tarihi kule, demir parmaklıklardan kurtulduktan sonra külahında yapılan çalışmalara devam ediliyor. Ayrıca, kuleye yıldırımdan korunması için paratoner takıldığı gözlendi. İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nin son haline dair görüntüler havadan kaydedildi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı. 674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örülerek etrafı yeşil bir inşaat filesiyle sarılmıştı.

Galata Kulesi’nin restorasyonunda sona doğru

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Tarihi kuleden yeşil inşaat filesi ve iskeleler kaldırıldı. Demir parmaklıklardan kurtulan tarihi kulenin dış cephesindeki onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hali ortaya çıktı. 8. katta devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle iskele kaldırılmazken, işçilerin malzemeleri vinç yardımıyla 8. kata taşıdığı görüldü. Tarihi kulenin külahındaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Öte yandan, yıldırım çarpmasına karşılık Galata Kulesi’nin alemine takılan paratoner havadan görüntülendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

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Yorumlar

Ahmet

Külah ne! Ona kubbe denir.
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