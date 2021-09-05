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Spor Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklara devam
Spor

Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklara devam

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:00:00 -
Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklara devam

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Dimitris Pelkas ile Filip Novak, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Serdar Dursun'un tedavisine devam edilirken, alt adalesinde sertleşme olan Jose Sosa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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