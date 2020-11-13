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Spor Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:44:11 -
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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