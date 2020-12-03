Demir Grup Sivasspor-Villarreal maçından notlar





SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.





- Kulübede 4 oyuncu





Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.





- Villarreal'de değişiklik





İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.

