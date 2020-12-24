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Sağlık Demir eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler!
Sağlık

Demir eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler!

Demir eksikliği, demir mineralinin vücutta yeterli miktarda bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Toplumda çok sık görülmektedir ancak birçok tedavi yöntemi vardır. Peki demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği için hangi besinler tüketilmelidir? İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:47:00 -
Demir eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir? İşte demir eksikliğine iyi gelen besinler!

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir.

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır. Peki demir eksikliği neden olur? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Hangi besinler demir eksikliğine iyi gelir? İşte tüm detaylar...

Demir eksikliği neden olur?

Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli nedeni demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesidir.

Demir eksikliğinin belirtileri

- Ciltte kuruluk
- Ağız köşelerinde çatlaklar
- Dilde yanma
- Ağız mukozasında hassasiyet
- Halsizlik
- Sürekli yorgunluk
- Konsantrasyon problemleri
- Nefes nefese kalmak
- Baş dönmesi
- Göz kararması
- Baş ağrısı
- Depresyon
- Uyku sorunları
- Üşüme hissi
- Saç dökülmesi
- Cilt renginde solukluk
- Kulak çınlaması
- El ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma

Demir bakımından zengin besinler

- Tavuk
- Ispanak
- Lahana
- Ton balığı
- Sardunya
- Uskumru
- Mezgit
- Nohut
- Kuru fasulye
- Antep fıstığı
- Badem
- Ay çekirdeği
- Kabak çekirdeği
- Kivi
- Çilek
- Kurutulmuş meyveler
- Yumurta
- Tam buğday ekmeği
- Maydonoz
- Biber
- Portakal suyu
- Pekmez

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