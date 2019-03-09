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Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir?

Demir vücudun sağlıklı işlemesine yardım eden çok önemli bir mineraldir. Demir eksikliği nadiren de olsa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği tedavisi için hangi bölüme başvurmak gerekir?

09 Mart 2019 Cumartesi 17:10
Demir eksikliği için hangi bölüme gidilir?

Demir vücudun sağlıklı işlemesine yardım eden çok önemli bir mineraldir. Demir eksikliği nadiren de olsa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği tedavisi için hangi bölüme başvurmak gerekir?

HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Demir eksikliği durumunda İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümüne gidilir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

YORGUNLUK

Yorgunluk demir eksikliğinin en yaygın belirtisidir. Hemoglobin dokulara oksijen taşıyan kandaki bir bileşendir. Demir eksikliği, hemoglabin eksikliğine yol açar. Bu da dokulara ve hücrelere yeterince oksijen taşınamamasıyla sonuçlanır. Hücreler enerji üretimi için oksijene ihtiyaç duydukları için yorgunluk ve bitkinlik baş gösterir.

NEFES DARLIĞI YA DA KALP ÇARPINTISI

Eğer oksijenin dokulara transferi iyi işlemezse, kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum nefes darlığı ve yorgunlukla sonuçlanır. Hasta zayıf görünür ve kalp atım hızında ani değişiklikler olur. Çabuk yorulma ve artan kalp çarpıntısı demir eksikliğinin yaygın belirtilerinden bir tanesidir.

SOLGUNLUK, SOĞUK EL VE AYAKLAR

Solgunluk demir eksikliğine bağlı aneminin kolaylıkla fark edilebilen bir belirtisidir. Kan hücrelerinin vücudun farklı bölümlerine yeterince oksijen taşıyamaması sonucu, kişi solgun görünür. Ayrıca yine oksijen taşınamaması sonucu kişide üşüme hissi olur, el ve ayaklar bir türlü ısınmaz.

PİCA YA DA PAGOPHAGİA

Pica yeme bozukluğu, hastanın gıda özelliği taşımayan maddelerden yeme isteği olarak tanımlanabilir. Bu bozukluğa sahip kişiler kum, boya, kağıt, pişmemiş pirinç gibi maddeleri yemek isterler. Pagophagia buz yeme ve yutma isteği olan hastalar için tanımlanmış bir hastalık. Pica ve Pagophagia demir eksikliğinin belirtileridir.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç dökülmesi demir eksikliğinin en kolay fark edilebilir belirtilerindendir. Birçok faktör etkili olsa da, saç dökülmesi genel olarak demir ve çinko eksikliği ile bağlantılıdır. Aşırı saç kaybı ve kellik demir eksikliği anemisini işaret eder. Yeteri kadar demir alındığında saç dökülmesi gözle görülür oranda azalacak

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:10
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