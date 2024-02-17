Demir çelik sektöründen Yeşil Mutabakat için yeni Avrupa Birliği projesi

2026’da başlayacak olan ve Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin karbon salımına göre vergilendirilmesini öngören SKDM, 2023 yılı içinde yasalaştı ve üç yıllık geçiş dönemi de böylece başlamış oldu.

Ertan: Başvurumuz yakın zamanda onay aldı ve 2024 itibariyle proje başladı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, “Birliğimiz ilk günden itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatı ve SKDM konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalara “Inter-Cluster Collaboratıon For Carbon Management (Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İş Birliği)” başlıklı AB projesi ile bir yenisini ekledik. Avrupa Komisyonu Civil Society Action towards European Green Deal teklif çağrısı kapsamında yapılan başvurumuz yakın zamanda onay aldı ve 2024 itibariyle proje başladı. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA)’nin koordinatör olduğu projenin diğer ortağı ise İtalya’dan Co.Svi.G. Scrl oldu.” dedi.

Projenin hedefi yeşil mutabakata uyum

Başkan Ertan, “Projenin genel amacı; AB Yeşil Mutabakatının hedeflerine ulaşmasına destek olmak için Sivil Toplum Kuruluşlarının Karbon Sınır Uyum Mekanizması ve Karbon Yönetimi konusundaki kapasitelerini artırmak. Projenin ilk özel hedefi, AB'deki en iyi uygulamaların aktarılması yoluyla Kümelerin Karbon Yönetimi ve Karbon Sınır Uyum Mekanizması konusundaki kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin artırılması. Sanayi sektörleri açısından Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının AB Karbon Sınır Uyum Mekanizmasından etkileneceği tahmin ediliyor.” diye konuştu.

Amaç, küme üyelerinin kapasitelerini artırarak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Karbon Yönetimi konusunda hazırlıklı olmalarını sağlamak

Yalçın Ertan, “Eylemin ikinci özel hedefi, küme üyelerinin kapasitelerini artırarak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Karbon Yönetimi konusunda hazırlıklı olmalarını sağlamak. Eylemin üçüncü özel hedefi, AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu ulusal mevzuatın hazırlanmasında Kümelerin karar alma süreçlerine aktif katılımını desteklemek. Proje kapsamında, AB'ye Çalışma Ziyaretleri, Türkiye ve İtalya'da atölye çalışmaları, Farkındalık Artırma Eğitimleri, Kamu Yetkilileri ve Bakanlıklardan temsilcilerle Odak Grup Toplantıları gibi etkinler yapılması planlanmaktadır.” dedi.

Başkan Ertan, “36 ay sürecek projemiz ile AB Yeşil Mutabakatı Karbon Yönetimi ve Karbon Sınır Uyum Mekanizmaları konusunda kümelerin kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin geliştirilmesini, Türkiye ve AB arasında ortaklıkların geliştirilmesini, AB'den Türkiye'ye en iyi uygulamaların aktarılması ve ülkeler arasında bilgi alışverişi sağlanmasını, AB Yeşil Mutabakatı doğrultusunda hazırlanacak mevzuatların yasama ve karar alma süreçlerine aktif katılım desteklenmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.

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