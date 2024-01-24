Demir çelik devi İflasın eşiğinde! Dünya genelinde gündemi sarsan iflas tehdidi altında

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir şirket, finansal sorunlar ve bankaların kredileri geri çağırması nedeniyle üretimi durdurdu. İki aydır maaş alamayan işçiler, aileleriyle birlikte zor durumda kaldıklarını belirterek fabrika önünde eylem yapıyor. Şirket içi sorunlar ve işçi krizi derinleşiyor...

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi'ndeki (AOSB) Güney Çelik, iki yıl önce 800 kişiyi istihdam ederken, şirketin çalışan sayısı şimdi 250-300'e düştü. Son iki aydır maaş ödemeyen şirket, bankaların kredileri geri çağırması nedeniyle finansal sıkıntı yaşıyor ve üretimi durdurdu.

GÜNEY ÇELİK KRİZİ DERİNLEŞİYOR: MAİLLER KESİLİYOR

Ekonomim'in haberine göre İnşaat, doğalgaz, demir-çelik, tarım, biyoenerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Arsan Grup'un bir parçası olan Güney Çelik, sektördeki köklü geçmişiyle biliniyor. Ancak, Arsan Grup'un kurucusu Mehmet İrfan Cengiz'in oğlu Can Cengiz'in yönetimdeki değişimi ve bankaların kredileri geri çağırması şirketi mali açıdan zor durumda bıraktı.

AİLE İŞLETMESİNDE KRİZ: GÜNEY ÇELİK İŞÇİLERİ EYLEMDE

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan işçiler, maaşlarını 2 aydır alamamanın sıkıntısıyla fabrika önünde eylem yapıyor. İşçiler, aileleriyle birlikte ekonomik zorluklarla boğuşurken, çözüm bekleyerek ve işbaşı yapmak istediklerini dile getiriyor. Kriz, sadece şirketin değil, aynı zamanda çalışanların da geleceğini tehdit ediyor.