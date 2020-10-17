Demir attı! Kanuni geliyor

Türkiye'nin Fatih ve Yavuz’dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Mersin'in Silifke ilçesindeki bakım çalışmasından sonra Çanakkale Boğaz girişine gelerek, Bozcaada'nın kuzeyine, Yeniköy açıklarında demir attı.

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan ‘Kanuni’, 10 Ekim tarihinde Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan demir aldı.

İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 227.81 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, bu sabah saatlerinde Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaştı. Sonrasında da Bozcaada'nın kuzeyine, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında demir attı.

Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da bilinen ‘Kanuni’nin, yarın sabah saatlerinde 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başlaması bekleniyor.

2012'de Güney Kore'de Sertao adı ile üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine de sahip.

Dış gövdesi Fatih ve Yavuz gibi kırmızı-beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.