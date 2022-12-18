Demir atıklar öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli makine ve tasarım teknolojileri öğretmeni Zeki Bozkurt ve 55 öğrenci, 3 ay önce sıfır atık çalışması kapsamında hurda bilgisayar kasaları ile fabrikaların demir atıklarını toplamaya başladı.

Malzemeler, okulun atölyesinde ayrıştırılarak kullanım alanları belirlendi. Hazırlanan bilgisayar kasası parçaları ve demir atıklardan, öğretmen ve öğrenciler, atölyedeki makinelerde anahtarlık, saat, isim levhası, plaket gibi eşyalar ile dekoratif ürünler yapıyor.

Makine ve tasarım teknolojileri öğretmeni Zeki Bozkurt,, “Genelde kullandıklarımız çöpten aldığımız malzemeler. Bunları sanata dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.