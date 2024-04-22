  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Sınır Tanımayan Doktorlardan tepki: Kabul edilemez

CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'

Nur Şems Kampı baskınında öldüğü iddia edilmişti! Kudüs Tugayları komutanı ortaya çıktı

İsrail son 72 saatte bakın en az kaç çocuk öldürdü! UNICEF duyurdu

Terörist Sevici Ayşen Şahin saçının boyasına ayakkabısının fiyatına bakmadan mütevaziliğe soyundu

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

İsrail reddediyor! BM yetkilisi açıkladı: Ziyaret edemiyorum
Yerel ‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı’nın Mersin’de 6 yıldır bileği bükülmüyor
Yerel

‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı’nın Mersin’de 6 yıldır bileği bükülmüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:34:00 - 2024-04-22 10:35:39
‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı’nın Mersin’de 6 yıldır bileği bükülmüyor

Türkiye'nin "demir adamı" olarak tanınan 75 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin'de düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası'na altıncı kez katıldı ve bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Bıdı, yaşına rağmen triatlon alanında gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor ve spor tutkusuyla ilham veriyor.

Türkiye'nin demir adamı olarak bilinen, biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen 75 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin'de ‘Yenişehir Triatlonu Türkiye Kupası’nda, 75-79 yaş grubunda mücadele etti. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona katılan Ali Bıdı, önce denizde bin 500 metre yüzdü. Ardından, 40 kilometre bisiklet çeviren Bıdı, son olarak 10 kilometre koştu.

Üç kategoriyi toplamda 3 saat 29 dakikada geçen Ali Bıdı, birincilik kazandı. ‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı’ya madalyasını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya taktı. Ödül kürsüsünde konuşan Ali Bıdı, Mersinlilerin triatlona olan ilgisizliğinden yakınarak, “Avrupa’da herkes yollardan, balkonlardan yarışları izlerken, burada maalesef yeteri ilgiyi göremiyoruz. Dünyada 100 yaşında olimpiyatlara adını altın harflerle yazdıran ilk Türk sporcu olmaya söz veriyorum” dedi.

Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF'ye yüklendi
Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF'ye yüklendi

Spor

Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF'ye yüklendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı
Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Spor

Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı
Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı

Spor

Adana Demirspor 90+2'de yıkıldı

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı
Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Spor

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23