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Siyaset DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!
Siyaset

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Yeniakit Publisher
2024-02-11 14:58:00 - 2024-02-11 15:03:07
DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Önümüzdeki seçimlerde HDP/DEM desteği alamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya dair günler sonra ilk kez konuştu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi CHP önce İyi Parti sonra da DEM Parti ile ittifak görüşmeleri yaptı. İyi Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı sonrası CHP'de ibre DEM Parti'ye çevrildi. DEM Parti ile de yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri yürüten CHP beklediğini bulamadı.

Dem Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması sonrası CHP'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır" dedi.

"Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız" diyen Özel, "Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenlerin şimdi millete özür borçları vardır." ifadelerini kullandı.

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