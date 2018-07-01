Demet Akalın'dan sert tepki: Pislik!

Kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara hakkında bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, minik Eylül'ü hunharca katleden caniye tepki gösterdi.

Bir kız çocuğu sahibi olan Demet Akalın, Eylül'ün katiline, "Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!” diye çıkıştı.

Demet Akalın'ın bu tweeti yüzlerce beğeni aldı.