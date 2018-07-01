Demet Akalın'dan sert tepki: Pislik!
Hunharca katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, minik Eylül'ün faili caniye büyük tepki gösterdi.01 Temmuz 2018 Pazar 13:25
Kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara hakkında bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, minik Eylül'ü hunharca katleden caniye tepki gösterdi.
Bir kız çocuğu sahibi olan Demet Akalın, Eylül'ün katiline, "Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin! Anayı, babayı, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!” diye çıkıştı.
Demet Akalın'ın bu tweeti yüzlerce beğeni aldı.
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