Hep aynı şarkılarla paraları cukkalıyorsun! Sana verecekleri parayı da fakir fukaraya versinler Demet!

Milletin milli ve manevi değerlerini hedef alan Demet Akalın yine yeni bir hadsizliğe imza attı.

Hadsizce fetva vermeye kalktı

Sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin paylaşımda bulunan Demet Akalın, akla ziyan şu sözleri kullandı:

“Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."

“Sana verecekleri parayı fakir fukaraya versinler!”

Demet Akalın’ın akla ziyan fetvasını görenler ise şu yorumlarla tepki gösterdi:

“Sen her konserinde tekrar tekrar aynı şarkıları söylüyorsun. Kimse senin konserlerine de gelmesin. Ne dersin Demet? Kabul eder misin? Neden sana aynı şarkıları söylüyorsun diye para veriyorlar ki… Ayrıca senin şarkılarını internetten dinleyip sana verecekleri parayı da fakir fukaraya versinler olmaz mı Demet Akalın?”





