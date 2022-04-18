Demet Akalın Erdoğan'dan istediği şeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi.

Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında görüştüğü Başkan Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili tüm müzisyenler adına ricada bulunduğunu açıkladı.

Cenk Eren'in sorusu

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Rica ettim

Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim." dedi.

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" açıklamasını yaptı.