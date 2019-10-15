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Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki diyaloğu anlatan Demet Akalın, "Benim telefonumu evde bırakıp markete gitmeme Erdoğan bile şaşırdı" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 12:26
Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı

Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Akalın, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti. Akalın, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.

"Erdoğan bile şaşırdı"

Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, şunları söyledi: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz? 'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin"

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Ne olmuştu?

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti. Recep Tayyip Erdoğan ise Demet Akalın'ı arayarak paylaşımında dolayı teşekkür etmişti.

Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" demişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:26
  1. Demet Akalın
  2. İstanbul-İzmir otoyolu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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