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Gündem DEM’e hazine yardımı durdurulsun
Gündem

DEM’e hazine yardımı durdurulsun

Yeniakit Publisher
2024-01-17 11:11:00 -
DEM’e hazine yardımı durdurulsun

Kandil’in uzantısı DEM’e 2024 yılında 658 milyon lira hazine yardımı yapılacağının açıklanması kamuoyunda öfkeyle karşılandı. STK’lar terörün siyasi uzantısına hazine yardımının durdurulmasını istediler.

Türkiye, son bir aydır terörle mücadele sırasında verilen 21 şehidine ağlarken, terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti’ye 2024 yılında 658 milyon lira hazine yardımı yapılacağının açıklanması kamuoyunda öfke seline neden oldu. 2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle kapatma davası süren HDP’nin alacağı hazine yardımı 539.5 milyon TL olarak açıklanmış, AYM’ kararıyla bu paraya kavuşan HDP, isim değiştirerek DEM Parti adıyla bu kez 658 milyon lira hazine yardımı almaya hak kazandı. Böylece terör örgütünün siyasi uzantısına bir yıl içinde 1 milyar 197 milyon 500 bin lira hazine yardımı verilmiş oldu.

Bu para şehit aileleri ve gazilere dağıtılsın

akit’e konuşan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) Genel Başkanı Ertuğrul Gazi Demir, “Bizler bu vatan için hiç bir karşılık beklemeden hain kurşunlara, şarapnel parçalarına göğüslerimizi, bedenlerimizi düşünmeden siper edip gazi bile sayılmazken terör örgütünün siyasi uzantısına 658 milyon lira hazine yardımı verilmesi bu vatana, bu vatanın evlatlarına kurşun sıkılması demektir. Biz bunlara verilen hazine yardımının kesilmesi ve şehit aileleri ile gazilere dağıtılmasını istiyoruz” dedi. İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ise, “Yeter artık biz bu durumdan çok rahatsızız. Terör yandaşlarına milyonlarca lira hazine yardımı vererek şehitlerimizin kemiklerinin sızlatılmasına bir an önce son verilmesini istiyoruz” tepkisini gösterdi. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise, “Bu yardımın hepsi silah, kurşun olup askerimize polisimize dönecek. Yerel seçimlerde belediyeleri kazandıklarında yine çocuklarımız kaçırıp dağa götürecekler” dedi.

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Yorumlar

Asım

Hesapladım 658 milyon liraya 1096 örgüt üyesi aylık 50 bin liradan 12 ay maaş alabilir adil paylaşırlarsa.

Mehmet

Bunlara verilecek para emeklilere verilsin
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