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Demba Ba ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'de yeni transfer Demba Ba, ilk antrenmanına çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:24
Demba Ba ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, geniş alanda yapılan oyunla idmanı tamamladı.

Başakşehir’in kadrosuna kattığı yeni transfer Demba Ba da turuncu-lacivertli kulüpte ilk antrenmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:24
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