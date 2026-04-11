Sağlık
Demansa karşı yeni beslenme modeli

Demansa karşı yeni beslenme modeli

Bitki ağırlıklı ve kaliteli beslenmenin, ileri yaşlarda dahi demans riskini azaltarak beyin sağlığını koruyabileceği ortaya kondu.

Bitki ağırlıklı beslenmenin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kaliteli bitkisel gıdalarla beslenmek, ileri yaşlarda bile demans riskini azaltabiliyor.

'SAĞLIKLI BESLENMEYE BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL'

Araştırmaya göre, 50’li ve 60’lı yaşlarda sağlıklı beslenmeye başlayan bireylerde bile bilişsel gerileme riskinde düşüş gözlemlendi. Çalışmanın yazarı Unhee Lim, “Alzheimer ve diğer demans türlerinin riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeye başlamak için asla geç değil” ifadelerini kullandı.

RAFİNE ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALAR RİSKİ ARTIRIYOR

Yaklaşık 93 bin kişinin katıldığı ve 10 yıl süren araştırmada, sağlıksız gıdaları azaltan bireylerin demans riskinin yüzde 11 daha düşük olduğu belirlendi. Buna karşılık, rafine tahıllar ve şekerli gıdalar gibi düşük kaliteli bitkisel besinleri daha fazla tüketen kişilerde demans riskinin yaklaşık yüzde 25 arttığı tespit edildi.

Çalışma, yalnızca bitki temelli beslenmenin değil, bu beslenmenin kalitesinin de belirleyici olduğunu ortaya koydu.

David Katz, “Hem bitki ağırlıklı beslenme hem de yüksek diyet kalitesi, yaşlandıkça beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada en sağlıklı besinler arasında tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller, kuruyemişler ve bitkisel yağlar öne çıkarken; rafine tahıllar, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar daha düşük kaliteli seçenekler olarak sınıflandırıldı.

BİTKİSEL AMA SAĞLIKSIZ DİYETLER RİSK ARTIŞIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Araştırmacı Song-Yi Park ise, “Sadece bitki temelli beslenmek değil, aynı zamanda bu beslenmenin kaliteli olması da büyük önem taşıyor” dedi.

Uzmanlara göre, sağlıklı bitkisel beslenme sadece beyin sağlığıyla sınırlı kalmıyor. Önceki çalışmalar, bu tür bir diyetin diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalık riskini de önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koymuştu.

Çarpıcı araştırma ortaya çıktı: Demans riskini yarı yarıya düşüren besin
Çarpıcı araştırma ortaya çıktı: Demans riskini yarı yarıya düşüren besin

Sağlık

Çarpıcı araştırma ortaya çıktı: Demans riskini yarı yarıya düşüren besin

Bilim insanları açıkladı: Bu rutin yaşlılarda demans riskini azaltıyor
Bilim insanları açıkladı: Bu rutin yaşlılarda demans riskini azaltıyor

Sağlık

Bilim insanları açıkladı: Bu rutin yaşlılarda demans riskini azaltıyor

Yapay zekayla bağımsız yaşam: Akıllı gözlük demans hastalarına umut oldu
Yapay zekayla bağımsız yaşam: Akıllı gözlük demans hastalarına umut oldu

Teknoloji

Yapay zekayla bağımsız yaşam: Akıllı gözlük demans hastalarına umut oldu

