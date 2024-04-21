DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı
Mardin'de İstiklal marşını oylayıp okumayan DEM Partililer Van'da İsrail bayrağı açıp tepinerek eğlendiler. Siyonist rejimin yaptığı katliamlara sessiz kalan DEM Partililer zalimlere destek verdi.
Mardin'de İstiklal marşını oylayıp okumayan, DEM Partililer Van'da İsrail bayrağı açtı. Van Büyükşehir Belediyesini devralan "Dem Parti" dün gece kent merkezinde, halka ücretsiz konser düzenledi. Yapılan Kürtçe türkü konserinde bir grup DEM Partili genç İsrail bayrağı açarak eğlendi.