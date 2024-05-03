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Gündem DEM Parti'liler Erbil Valisi ile görüştü ancak ters giden bir şeyler vardı
Gündem

DEM Parti'liler Erbil Valisi ile görüştü ancak ters giden bir şeyler vardı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 10:41:00 -

DEM Partililer Diyarbakır İl Başkanlığını ziyarette bulunan Erbil Valisi Amid Koşnav ile görüşeceklerdi. Ancak ters giden bir şey vardı. Dem partililer Kürtçe konuşamıyordu.

Erbil Valisi Amid Koşnav, Diyarbakır belediyesini ziyarete gelmişti. Ancak DEM partililer Kürtçe konuşamayınca başka bir çözüm bulundu. İki heyet görüşmelerini bir tercüman aracılığı ile yapmak zorunda kaldılar.

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Yorumlar

Adem

Ana dilleri olan İNGİLİZCE konuşsalardı problem olmazdı.

Egeli

Ermeni tohumları daha öğrenememişmi
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