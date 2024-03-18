DEM Partililer döküldü! ‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken bakın CHP neler çeviriyor
‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken 'kent uzlaşısı' adı altında 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit edenlerle bir araya gelen CHP bakın neler çevirmiş neler.
'Atatürk'ün partisiyiz' laf salatası yapan Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı.
‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken CHP neler çeviriyor neler
Yapılan kirli pazarlıkların sonucunda, Kandil'den gelen talimatla ortaklar anlaşmaya vardı.
'Kent uzlaşısı' adı altında 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit edenlerle bir araya gelen CHP, Esenyurt'ta belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı.
İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine alan CHP DEM'lenirken, ortak düzenlenen mitinglerde bebek katili Öcalan için özgürlük sloganları atıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı. Yapılan kirli pazarlıkların sonucunda, Kandil'den gelen talimatla ortaklar anlaşmaya vardı. CHP, Esenyurt'ta belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı.
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CHP’den PKK'nın koluna kıyak!
Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin HDP/DEM ortaklığı seçmenin tepkisini toplarken yeni bir skandal patladı. Zeytinburnu ilçesinde DEM Partili 3 isim CHP listesinden meclis üyesi adayı yapıldı.
CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren Meclis Üyesi DEM'li adayları tanıtarak ittifaka ilişkin itiraflarda bulundu:
"Zeytinburnu'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık. Bizim kazancımız olan Meclis üyelerimizi CHP listesinden aday gösterdik. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak."
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