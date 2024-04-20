DEM Partililer, Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmişlerdi... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Partililerin Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmeli hakkında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."
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İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür
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