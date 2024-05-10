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Gündem DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı
Gündem

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 08:26:00 -
DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nin tabelasından T.C. ibaresi kaldırıldı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, ilçede ilk icraatını gerçekleştirerek belediye girişinde bulunan levhadan TC ibaresini kaldırdı.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, ilçede ilk icraatını gerçekleştirerek belediye girişinde bulunan levhadan TC ibaresini kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni DEM Parti'li Uğur Kahraman kazandı. Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı. Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.

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