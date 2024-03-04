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Siyaset DEM Parti seçim bürosunda terör propogandası! Örgüt paçavrası açınca gözaltına alındı
Siyaset

DEM Parti seçim bürosunda terör propogandası! Örgüt paçavrası açınca gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:22:00 -
DEM Parti seçim bürosunda terör propogandası! Örgüt paçavrası açınca gözaltına alındı

Terör sözcüsü DEM Partisi'nin Erzurum'daki seçim irtibat bürosunda bir kişi terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri esnasında, PKK/KCK terör örgütünün paçavrasını açmak suretiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği tespit edilen E.Y. isimli şahıs, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.

Şartlı salıverildi!

Şüpheli şahıs emniyet işlemleri akabinde adli mercilere sevk edildi.

E.Y isimli şüpheli şahıs, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü hükümlerinin uygulanması kararı ile serbest bırakıldı.

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