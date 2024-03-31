DEM Parti, Kars'ta ağır bir tokat yedi
MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger, rakibi DEM Partili Ayhan Bilgen'e büyük bir fark attı. Bilgen yenilgiyi kabullendi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona ererken, sayım ve döküm işlemleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Erken havlu attı
Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen sosyal medyadan yaptığı sürpriz açıklamayla yarışı kaybettiğini resmen duyurdu.
"Üzerimize düşeni yaptık"
Bilgen, "Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum" dedi.
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Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı kazandı
MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.
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