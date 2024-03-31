  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM Parti, Kars'ta ağır bir tokat yedi
Gündem

DEM Parti, Kars'ta ağır bir tokat yedi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 20:12:00 -
DEM Parti, Kars'ta ağır bir tokat yedi

MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger, rakibi DEM Partili Ayhan Bilgen'e büyük bir fark attı. Bilgen yenilgiyi kabullendi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona ererken, sayım ve döküm işlemleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Erken havlu attı

Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen sosyal medyadan yaptığı sürpriz açıklamayla yarışı kaybettiğini resmen duyurdu.

"Üzerimize düşeni yaptık"

Bilgen, "Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı kazandı

MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Miting saatlerinin DEM Parti'ye satıldığını iddia etmişti! CHP'li adaydan tokat gibi hamle
Miting saatlerinin DEM Parti'ye satıldığını iddia etmişti! CHP'li adaydan tokat gibi hamle

Gündem

Miting saatlerinin DEM Parti'ye satıldığını iddia etmişti! CHP'li adaydan tokat gibi hamle

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı
Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Siyaset

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

Gündem

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

Dem Partililerden seçim günü büyük namussuzluk! Tüh sizin suratınıza
Dem Partililerden seçim günü büyük namussuzluk! Tüh sizin suratınıza

Gündem

Dem Partililerden seçim günü büyük namussuzluk! Tüh sizin suratınıza

"Tüh sizin suratınıza" dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme
“Tüh sizin suratınıza” dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme

Gündem

“Tüh sizin suratınıza” dedirtmişlerdi! Seçim günü büyük namussuzluğa imza atan Dem Partililerle ilgili flaş gelişme

Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!
Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!

Gündem

Terör sevici DEM Partililerden AK Parti Halfeti adayı ile ailesine saldırı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23