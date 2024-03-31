  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Hala açıklamadınız

Başkan Erdoğan'dan İsmailağa'ya ziyaret! Ziyaretin hemen ardından cemaatten dikkat çeken açıklama

Seçime 1 gün kala gündemi altüst edecek gelişme! O partiden İsmailağa cemaatine ziyaret: Bize oy verin

Petrol mühendisi duyurdu: Türkiye'de orada doğalgazın kokusunu aldı, favorilere atın keşif haberi geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotları gözünden savaş uçağı F-16'nın gece uçuşu fotoğrafını yayınlandı

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi!

Seçime az bir süre kala taraflarını seçtiler! Türkiye'nin tarihi futbol kulübünden AK Parti'ye destek

Türkiye yarın sandığa gidiyor! Oy kullanırken seçmen nasıl oy kullanacak? Nelere dikkat etmeliyiz?

"İsrail'e ticaret" yaygarası koparan Yeniden Refah İBB adayının Fanta sevdası
Gündem DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek
Gündem

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

Yeniakit Publisher
2024-03-31 00:52:00 -
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da kendisi için oy kullanamayacak.

Konuya ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' cevabıyla gündem oldu!
Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' cevabıyla gündem oldu!

Sosyal Medya

Ekrem İmamoğlu 'hatırlamıyorum' cevabıyla gündem oldu!

Vatandaşların sırtından kazandıkları paralara bakın! Vurguncu fenomenlerin servetine demir balyoz
Vatandaşların sırtından kazandıkları paralara bakın! Vurguncu fenomenlerin servetine demir balyoz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşların sırtından kazandıkları paralara bakın! Vurguncu fenomenlerin servetine demir balyoz

Siz ne çeşit bir manyaksınız oğlum! İstanbul’un orta yerinde yaptıkları şey şok etti! Tahmin bile edemeyeceksiniz
Siz ne çeşit bir manyaksınız oğlum! İstanbul’un orta yerinde yaptıkları şey şok etti! Tahmin bile edemeyeceksiniz

Gündem

Siz ne çeşit bir manyaksınız oğlum! İstanbul’un orta yerinde yaptıkları şey şok etti! Tahmin bile edemeyeceksiniz

DEM'in ortağı CHP'den yeni skandal! Oy kullanmaya giderken bu videoyu hatırlayın
DEM'in ortağı CHP'den yeni skandal! Oy kullanmaya giderken bu videoyu hatırlayın

Gündem

DEM'in ortağı CHP'den yeni skandal! Oy kullanmaya giderken bu videoyu hatırlayın

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı
Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Siyaset

Leyla Zana, seçime saatler kala CHP'yi topa tuttu! DEM Partili seçmene 'oy vermeyin' mesajı

Seçime 1 gün kala gündemi altüst edecek gelişme! O partiden İsmailağa cemaatine ziyaret: Bize oy verin
Seçime 1 gün kala gündemi altüst edecek gelişme! O partiden İsmailağa cemaatine ziyaret: Bize oy verin

Gündem

Seçime 1 gün kala gündemi altüst edecek gelişme! O partiden İsmailağa cemaatine ziyaret: Bize oy verin

Seçime saatler kala telefonlara SMS! DEM yine bir şeyler deniyor
Seçime saatler kala telefonlara SMS! DEM yine bir şeyler deniyor

Gündem

Seçime saatler kala telefonlara SMS! DEM yine bir şeyler deniyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23