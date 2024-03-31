DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da kendisi için oy kullanamayacak.
Konuya ilişkin DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.
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