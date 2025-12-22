DEM Parti İmralı heyetinden CHP'ye ziyaret

  • İSTANBUL
DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet görüşmenin ardından, EMEP'i ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleri sürüyor. Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek genel başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

Heyet, CHP ziyaretinin ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'nde, EMEP heyetiyle de görüşecek. Görüşme saat 16:00'da gerçekleşecek.

