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Siyaset DEM Parti en iyi bildiği işi yapıyor! Diyarbakır'daki facia üzerinden provokasyon
Siyaset

DEM Parti en iyi bildiği işi yapıyor! Diyarbakır'daki facia üzerinden provokasyon

Yeniakit Publisher
2024-06-21 22:22:00 - 2024-06-21 22:25:32
DEM Parti en iyi bildiği işi yapıyor! Diyarbakır'daki facia üzerinden provokasyon

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki kırsalda başlayıp Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadr yayılan yangın faciası, PKK seviciler tarafından provokasyon aracı yapıldı.

Yangının çıktığı ilk anlardan itibaren "devlet yok, müdahale edilmiyor" çığırtkanlığı yapanlar, büyük acı üzerinden halkı kışkırtma çabalarını sürdürüyor.

PKK sevici DEM Parti yangının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Yangının "PKK'lıların sabotajı" olma ihtimali orta yerde dururken, DEM Parti felaket üzerinden halkı iktidara karşı kırtkırttı.

DEM'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu felaketi bizatihi yaşayanlar ve köylüler itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yangına neden olduğunu ifade etmiştir. Yaşanan bu büyük felaketin sebebinin açığa çıkarılması için derhal gerekli incelemeler başlatılmalı, yangından etkilenen köylülerin zarar ve ziyan tespiti yapılarak karşılanmalıdır. Bunun dışında tüm halkımızı bu yangında zarar gören yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Yangından etkilenen halkımızı asla yalnız bırakmayacağız; acımızı beraber yaşayacak, yaralarımızı birlikte saracağız”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarından da dün gece boyunca yangın sürerken provokatif paylaşımlar yapılmıştı:

 

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