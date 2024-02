DEM lideri ile CHP lideri arasında 'Ergenekon' kavgası patlak verdi!

DEM Partili Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'in "Demli çayları içme zamanı Erdoğan ve Bahçeli’de" sözüne yanıt verdi. Cumhur İttifakına "AKP-MHP-Ergenekon diktatörlüğü" diyen Ertuğrul Kürkçü'nün ardından Bakırhan da FETÖ jargonuyla "AKP, MHP, Ergenekon ittifakıyla yarışıyoruz" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'de halk buluşmasına katılan, daha sonra da Yüksekova’ya geçen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Özgür Efendi' diye seslendiği CHP lideri Özgür Özel'in "Demli çayları içme zamanı şimdi Erdoğan ve Bahçeli’de" sözlerine Yüksekova'da yanıt verdi. DEM Partili Ertuğrul Kürkçü'nün yerel seçimlerle ilgili yazısında, FETÖ jargonunu kullanarak Cumhur İttifakı'nı "AKP-MHP-Ergenekon diktatörlüğü" olarak nitelemesinin ardından Bakırhan da benzer bir dil kullandı. Bakırhan şunları söyledi:

"ÇAYIMIZ KAÇAKTIR, DEMLİDİR, LAYIK OLMAYAN İÇEMEZ"

"İktidarın küçük ortağı diyor ki DEM Parti ve CHP ayrı ayrı seçimlere girerek kötü ve sinsi bir ittifak yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki DEM Parti, CHP ile kirli bir ittifak yapıyor. CHP Genel Başkanı diyor ki 'DEM Parti aday çıkararak muhalefete ve CHP’ye kaybettirmeye çalışıyor. DEM’li çay içme sırası AKP ve MHP’de' diyor. Bunu söyleyenler bizleri tanımıyor. Bizim çayımız kaçaktır, demlidir, güzeldir ama herkese nasip olmaz. Bizim demli çayımızı içen ona layık olacak, Geverlilere layık olacak. Onurlu olacak, yolsuzluk yapmayacak, usulsüzlük yapmayacak. Çayımızı onurlu insanlar, temiz insanlar içer. O çay asla layık olmayanlara verilmeyecek bir çaydır."

"ÖZEL'E SORUYORUZ: ERGENEKONCULARA MI HİZMET EDİYORSUNUZ"

"Özgür efendi diyor ki DEM Parti AKP ile işbirliği yaptı muhalefete kaybettirmek için. Kürdistan’ın her ilinde her ilçesinde CHP aday çıkardı mı, çıkardı. Hakkari’de çıkardı mı, çıkardı. Biz Hakkari’de kimle yarışıyoruz? AKP, MHP, Ergenekon ve kurt ittifakıyla yarışıyoruz. Şimdi biz soruyoruz Özgür Özel’e: Siz buradan aday çıkararak Ergenekonculara mı hizmet ediyorsunuz, AKP MHP ile iş mi tutuyorsunuz? Siz her yerde aday çıkaracaksınız, bu size haktır ama biz 3’üncü büyük parti olduğumuz İstanbul’da aday çıkarıyoruz diye size hesap verecekmişiz. Hadi oradan, işine bak!"