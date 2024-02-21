DEM, ihanette sınır tanımıyor

Buğra Kardan İstanbul

Kandil ve İmralı’nın sözcüsü bu yapının mensupları hem siyasi hem de sosyal gerilimi tırmandırmak için çalışmalar yürütüyor. DEM’li bir grup tarafından Seyhan’da köprüye Abdullah Öcalan’ın posterinin asılması, Esenyurt’ta terörist başı için özgürlük talebinde bulunulması, DEM Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Oruç’un öldürülen PKK’lılara selam göndermesi hafızalarda tazeyken yeni bir skandal patladı.

CHP’ye isyan büyüyor

Sosyal ağlarda da terör estiren DEM üyeleri polisten kaçamadı. Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan paylaşımlar yapan iki hain yakayı ele verdi. Hainler DEM Esenyurt ilçe merkezinden çıktı. Polis tarafından didik didik aranan teşkilatta çok sayıda yasaklı yayının, gazetenin, derginin, dijital materyalin yanı sıra Öcalan fotoğrafları ve posterleri bulundu. Operasyonun ardından DEM’in Öcalan için özgürlük nöbeti bağlamayla destek olan, Esenyurt’ta Kandil’in olur verdiği Ahmet Özer’i aday gösteren CHP infial uyandırdı.

Millet hesap sorar

Kirli ittifakı Akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları söyledi: “CHP’nin DEM’in tüm günahlarına ortak. Milletin kök değerlerine savaş açmıştır. CHP hem HDP’yle hem İP’le hem SP’yle ittifak yaptı. Ama AK Parti’yi devirmeyi, Erdoğan’ı silmeyi başaramadı. İP gibi milliyetçi partnere kapısını kapatan CHP bölücü örgütün yan kuruluşundan kopamadı. 2019’da İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasında HDP’nin katkısı büyüktü. Plan 2024’te de uygulanıyor. Ancak bilinmelidir ki CHP hızla terörize olmaktadır. DEM’in tüm günahlarınaiştirak etmektedir. Tolerans ve hoşgörünün de limiti var. ‘Cumhuriyet’i kurduk’ deyip milleti kendinize borçlandıracaksınız ama bugün devletin temeline dinamit koyan bir partiyle ittifak yapmaktan kaçınmayacaksınız. Bu olmaz. Sadece seküler hayatı millete dayatan parti olmanın ötesine geçmiştir. Artık terörle iltisaklı hale gelmiştir. Millet bunu görür ve hesabını sandıkta sorar.”

Görünmez el devrede

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe de şöyle konuştu: “ Bu ittifakın yararı olmayacak. Yerel seçimlerde de tablo genel seçimler gibi olacak. Çünkü toplum milli ve manevi duygulara aykırı adımlar atılması karşısında sessiz kalmaz. ‘CHP’nin DEM’le ittifak yapması sınır ötesinde bulunan güçlerce dayatılıyor mu?’ Buna da bakılmalı. İttifak talimatının görünmez elden gelip gelmediği araştırılmalı. Tabii bu görünmez elin büyüklüğü tartışmalı. Görünmez elin okyanus ötesinde mi olduğu da tartışmalı. ‘İktidarı ele geçirmek için genel seçimler olmadı, yerel seçimlerden faydalanabilir miyiz’ arayışı var. Tabii CHP için DEM’le ittifakın bir bedeli olduğu, olacağı da hakikat. DEM’le ittifaka giden, onun vebaline ortak olacağını unutmamalı.”

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