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Gündem DEM, Ahmet Türk üzerinden algı yürütecek
Gündem

DEM, Ahmet Türk üzerinden algı yürütecek

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:42:00 -
DEM, Ahmet Türk üzerinden algı yürütecek

Cezaevinden adli tıp raporu ile çıkarılıp Mardin Belediye Başkanı seçtirilen DEM’li Ahmet Türk, Kobani kalkışmasında aldığı 10 yıl hapis cezasının DEM tarafından beklendiği ve bu ceza üzerinden mağdur edebiyatı yapacağı belirtildi.

Kobanicilere ceza yağarken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Algı çalışmasına başlayan Türk, kararın hukuki değil siyasi olduğunu iddia ederek, “Biz halkların kardeşliğini savunduk” yalanıyla 10 yıl önce ortalığı ateşe vermelerini inkar etti.

Bilerek yaptılar

Mahkeme kararını akit’e değerlendiren Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu ise, şunları söyledi: “Ahmet Türk’ün seçilme yeterliliğini kaybedeceği bilindiği halde aday gösterildi. ‘Seçimle gelen büyükşehir belediye başkanını görevden almak için hukuksuz bir karar verildi’ algısını yapmaya başladılar bile.

Mithat Paşa gibi

“Mithat Paşa’nın mağdur edebiyatı yaparak Fransız ve İngiliz Büyükelçisine sığındığı gibi DEM Parti de bugün bu yargılama sonucuyla, maşası olduğu ABD ve Avrupa’ya sığınma derdindedir. Bizler adaletle verilen bu kararın arkasında olmaya, kurulan oyunların farkında olarak milletimizin ve mukaddesatlarımızın korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz.” Avukat Tamer Mahmutoğlu da, şöyle konuştu: “Ahmet Türk’e verilen hapis cezası kesinleştiğinde seçilme yeterliliğini kaybedeceğinden büyük şehir belediye başkanlığı da düşmüş olacaktır.

Van'daki provokasyon

“Görüldüğü üzere Türk’ün büyük şehir belediye başkanlığı seçilme yeterliliğinin yitirmesi mahkeme kararı ile olduğu halde, tıpkı yakın zamanda Van’da olduğu gibi, bazı kesimlerce halkın meydanlara indirilerek bölgede karışıklık çıkarılabilir. Seçimle iş başına gelmiş bir belediye başkanının mahkeme kararıyla görevinden alınarak haksızlık yapıldığına yönelik algı çalışmalarına girilebilir. Bu da daha en başından bu yönde bir art niyetin bulunduğunu gösterecektir.”

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Yorumlar

Misafir

Bu dem liler neden hala varlar?

şüayıp

Allah memleketimiz aleyhinde çalışanlara fursat vermessin amin
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