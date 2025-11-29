Delphi’den servis sektörüne yön verecek bulut tabanlı yenilik!

Geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle otomotiv sektörüne referans niteliğinde ürünler kazandıran Delphi, arıza teşhis, veri erişimi ve teknisyen eğitimlerine yönelik servis çözümlerindeki yeniliklerini duyurdu. 20 ülkedeki 44 noktada yaklaşık 13 bin çalışanıyla yakıt sistemleri, satış sonrası çözümler ve bileşenler sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren PHINIA’nın bünyesinde çalışmalarına devam eden Delphi, yenilikçi uygulamalarıyla sektördeki ağırlığını artırmaya devam ediyor.

Hedef servislere sunulan hizmetleri geliştirmek!

Delphi’nin servis çözümlerindeki 2025 yeniliklerinin, araç türleri ve sistemler arasında sorunsuz entegrasyon ve arıza teşhiste hergün genişleyen araç parkı kapsamına yönelik taahhüdünü güçlendirdiğini söyleyen Delphi EMEA Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Juan Thomaz, “Gelişmiş eğitim araçları, esnek donanım seçenekleri ve birleşik dijital ekosistem sayesinde Delphi çözümleri, modern servislerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Araçlar geliştikçe, onlara hizmet veren servisler de gelişmek zorunda. Delphi’nin son yenilikleri, gelişmiş arıza teşhisi, ölçeklenebilir donanım ile EV, hidrojen ve yeni sistemlere yönelik eğitimlerle atölye operasyonlarını geleceğe hazır hale getirmek için tasarlandı. Teknisyenleri daha temiz ve daha akıllı mobiliteye geçişte liderlik etmeleri için güçlendiren bağlantılı bir ekosistem oluşturuyoruz” dedi.

Arıza teşhiste yazılım güncellemeleri!

Mayıs 2025’te yayınlanan ilk büyük yazılım güncellemesi ile KIA, Porsche ve Honda markaları için Güvenlik Ağ Geçidi (SGW) erişimi devreye alınarak Delphi’nin uyumluluğu 20 OEM markasına genişletildi. Bu yazılım fonksiyonu, gelişmiş güvenlik ağ geçidi giriş süreçlerine sahip, Delphi arıza teşhis cihazı BlueTech VCI üzerinden kullanılabiliyor. Bu güncellemenin üzerine eklenen 2025 Kasım sürümü ise Delphi’nin kapsamını daha da genişleterek; 1.490+ modele karşılık gelen 69 binek ve hafif ticari araç markası ile 791 modele karşılık gelen 80 ağır vasıta markası için arıza teşhis desteğini içeriyor. Bu kapsamlı güncelleme, Delphi’nin yüksek performanslı arıza teşhis çözümlerine yönelik kararlılığını güçlendiriyor. 12V ve 24V sistemlerle tam uyumlu olan BlueTech VCI; binek araçlar, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalar için arıza teşhis desteği sağlayarak modern servislere daha geniş bir kapsama alanı ve esneklik sunuyor.

Delphi'nin yeni platformu DS-CLOUD ile tüm bilgiler tek çatı altında birleşiyor!

Delphi, arıza teşhis kayıtlarını otomatik olarak depolamak ve senkronize etmek için geliştirilen yeni bulut platformu DS-CLOUD’u servislerin kullanımına sundu. Teknisyenler artık araç raporlarına, servis geçmişlerine ve tarama verilerine tüm bağlı cihazlardan erişebiliyor; bu da servis operasyonlarında izlenebilirliği ve verimliliği artırıyor. Tüm DS kullanıcılarına ücretsiz sunulan DS-CLOUD, Delphi’nin merkezi dijital ekosistemi DS-HUB ile tam entegre çalışıyor. Teknisyenler DS-HUB üzerinden DS arıza teşhis yazılımına, Araç Teknik Bilgi (VTI) veritabanına, Delphi Akademi eğitimlerine ve diğer temel servis araçlarına tek giriş noktasından ulaşabiliyor. Delphi ayrıca DS-HUB içerisinde yeni eğitim modüllerini de devreye aldı. Bu materyaller, DS yazılım özelliklerinin günlük iş akışlarında nasıl en verimli şekilde kullanılacağına dair rehberlik sunuyor. Bu lansmanlar, Delphi’nin modern servisler için daha akıllı ve daha bağlantılı arıza teşhis çözümlerine yönelik güçlü adımlarını temsil ediyor.

Teknisyenler için iki yeni tablet çözümü!

Delphi, servislere arıza teşhis yönetiminde daha fazla esneklik sunan iki yeni, tabletli arıza teşhis cihazını pazara sundu. 10.5 inçlik DS380E ve 13 inçlik DS580E. Çeşitli kit seçenekleriyle sunulan bu ürünlerde; tam set (tablet, aksesuarlar, VCI), yalnızca tablet ve aksesuarlar veya kablo setine sahip ağır vasıta odaklı özel kitler bulunabiliyor. Delphi, platform değiştirmeye gerek kalmadan müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre donanımı ölçeklendirmelerine olanak tanımayı hedeflediğini belirtiyor.

EV, Hidrojen ve Tesla sistemlerini içeren genişletilmiş eğitimler!

Delphi Akademi’deki yeni yapılandırılmış modüllerle eğitim paketleri de genişletildi. Güncellenen müfredat artık elektrikli araçlar (EV), hibritler ve hidrojen sistemlerini içeriyor ve 1. seviyeden (farkındalık) 4. seviyeye (yüksek gerilim sistemlerinde çalışmaya yetkin) kadar ilerleyen bir öğrenim yolu sunuyor. Uzmanlık eğitimleri arasında yeni güç aktarma türleri de yer alıyor. Örneğin Tesla’ya özel servis prosedürleri (TE1) ve içten yanmalı ile yakıt hücresi çalışma prensiplerini kapsayan gelişmiş hidrojen içerikleri artık İngiltere eğitim merkezinde mevcut. Bu eğitimlere Delphi’nin rezervasyon sistemi üzerinden kolayca kayıt olunabiliyor ve bu sistem sayesinde kullanıcılar konuma ve tercih edilen dile göre uygun eğitimleri hızla görüntüleyip rezervasyon yaptırabiliyor.