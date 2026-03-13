İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve pazar gününden bu yana entübe durumda olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ocak ayında geçirdiği prostat operasyonu sonrası sağlık sorunları ağırlaşan Ortaylı, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi görüyordu.

1947 yılında Avusturya'da doğan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuş, Chicago ve Viyana üniversitelerinde akademik çalışmalar yürütmüştü. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevinde de bulunan Ortaylı, çok sayıda akademik makale ve kitap kaleme almıştı.