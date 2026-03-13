  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi! Aile ve çocuklara Yeni Koruma İlahiyat öğrencisine 5816’dan mahkumiyet İBB yolsuzluk davasında konuşan ilk itirafçı Ekrem’i işaret etti: Rüşveti yukarısı istedi Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı: Hastasıyla tartışan doktordan skandal ötesi sözler Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru 'İslami sisteme hazır mıyız?' 'Keşke salmasalardı': Cezasızlık kıskacındaki çocuklardan TBMM'ye ibretlik itiraf! Türkiye zorunlu petrol stoklarını piyasaya açıyor Alarm zilleri çaldı Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı! Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'
Gündem İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Gündem

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve pazar gününden bu yana entübe durumda olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ocak ayında geçirdiği prostat operasyonu sonrası sağlık sorunları ağırlaşan Ortaylı, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedavi görüyordu. 

1947 yılında Avusturya'da doğan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuş, Chicago ve Viyana üniversitelerinde akademik çalışmalar yürütmüştü. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevinde de bulunan Ortaylı, çok sayıda akademik makale ve kitap kaleme almıştı.

 

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!

Gündem

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu belli oldu! Ailesi merak edilenleri açıkladı!

İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi
İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi

Gündem

İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi

İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Gündem

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23