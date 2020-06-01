Deloitte Türkiye'nin yeni CEO'su Başak Vardar oldu

İSTANBUL (AA) - Deloitte Türkiye'nin ilk kadın Üst Yönetici (CEO) olan Başak Vardar, yeni görevini 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle devraldı.



Deloitte Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin yeni CEO'su, firmanın Finansal Danışmanlık Liderliği görevini yürüten Başak Vardar oldu.

2007 yılında Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri'nden sorumlu ortak olarak Deloitte Türkiye'ye Vardar, aynı zamanda Deloitte Türkiye'nin ilk kadın CEO'su unvanını taşıyacak.



Verilen bilgiye göre, çalışma hayatına denetim alanında başlayan Vardar, 24 yıllık kariyerinde kurumsal finansman alanında birleşme ve satın alma danışmanlığı projelerinde uzmanlaştı.

Vardar, Deloitte Türkiye'ye katılmadan önce, Andersen ve EY'da çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Vardar, başta tüketici ürünleri, enerji, imalat ve hizmet olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda büyük ölçekli şirketin satış, satın alma, birleşme, özelleştirme, yeniden yapılandırma ve değerleme projelerini yönetti.

