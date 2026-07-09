Delice Belediye Başkanı Uyan’dan Akit’e ziyaret

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Akit Medya Grubu önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kırıkkale’nin Delice İlçesi Belediye Başkanı Av. Yılmaz Uyan, ENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enes Uzel, CTG Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Cem Türkgeldi ve Muhtar Yılmaz Kayabağ, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette heyeti, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Görüşmede ülke gündemi, yerel yönetim çalışmaları, yatırımlar ve medya alanındaki gelişmeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetemize özel açıklamalarda bulunan Delice Belediye Başkanı Av. Yılmaz Uyan, ilçenin çehresini değiştiren projeleri, ulaşım yatırımlarını ve sosyal belediyecilik vizyonunu paylaştı. Başkan Uyan, Delice’nin Kırıkkale’nin parlayan yıldızı ve örnek gösterilen tek ilçesi haline geldiğini vurguladı.

ANKARA ARTIK 43 DAKİKA

İlçenin stratejik öneminin arttığını belirten Uyan, ulaşım projelerinde büyük kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. Delice-Çorum hızlı tren projesine Ulaştırma Bakanlığı’nın desteğiyle bir istasyon eklettirdiklerini müjdeleyen Başkan hem yük hem de yolcu istasyonunda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Ayrıca, Ankara-Delice arasındaki otoban çalışması tamamlandığında iki nokta arasındaki mesafenin 43 dakikaya düşeceğini belirtti.

Delice’de işsizlik sorununun kalmadığını dile getiren Uyan, savunma sanayi firmalarının bölgeye olan ilgisine dikkat çekti. Beyaz yakalı çalışanların yaşam alanı olarak Delice’yi tercih ettiğini söyleyen Başkan, “Şu an ilçemizde kiralık konut kalmadı; Delice çok tercih edilen, Kırıkkale’nin örnek ilçesi konumunda” dedi.

Sanayileşme hamlesini büyütmek amacıyla 7500 dönümlük bir arazi üzerine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müracaatının yapıldığını ve Sanayi Bakanlığı’ndan onay beklediklerini sözlerine ekledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Yılmaz Uyan, Delice Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştıran birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. İhtiyaç sahibi yaşlılara evde temizlik, yemek ve kişisel bakım hizmeti sunduklarını ifade eden Uyan, hastaneye gidiş-dönüş ulaşımının da ücretsiz olarak sağlandığını söyledi. İlçede hizmete açılan Yaşlılar Lokali’nde ise vatandaşlara ücretsiz çay ve çeşitli ikramların sunulduğunu dile getirdi.

Uyan, ilçede düğün salonu hizmeti, evlilik cüzdanı ücreti ve cenaze işlemlerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini söyleyerek sosyal destek uygulamalarını her geçen gün genişletmeye devam ettiklerini vurguladı.

DÜNYA MARKASI TUZA SAHİBİZ

Delice’nin yerel değerlerine de değinen Uyan, mineral zenginliğiyle bilinen ve Barcelona, Arsenal gibi dünya devlerinin tercih ettiği coğrafi işaret tescilli de olan Mayi Tuz’un ilçenin bir dünya markası olduğunu da hatırlattı. Delice üzümü, kavunu ve pekmezinin Meclis’te bile tanınan tescilli değerler olduğunu ifade etti. Başkan Uyan, kapalı pazar yerinin tamamlandığını, önümüzdeki haftalarda kreş ihalesinin yapılacağını ve hedefleri arasında olimpik yüzme havuzu ile yeni bir hastane binasının olduğunu belirtti. Tasarruf tedbirlerine rağmen belediye öz kaynakları ve bakanlık destekleriyle ilçedeki yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.