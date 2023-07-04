Deli Yürek'in yıldızı oyunculuğu bırakıp bilim insanı oldu! Yaptıklarını duyanlar kulaklarına inanamayacak

‘James Bond’ filminde rol alan ‘Deli Yürek’, ‘Mavi Rüya’, ‘Deli Yürek Bumerang Cehennemi’ gibi dizilerden tanıdığımız Melda Bekcan'ı Ali Eyüpoğlu köşesine taşıdı.

Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu'nun bugünkü köşesinden:

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okurken diğer yandan oyunculuk ve sunuculuk eğitimi aldı.

‘James Bond’ filminde oynayan ilk Türk kızı oldu, ‘Deli Yürek’, ‘Mavi Rüya’, ‘Deli Yürek Bumerang Cehennemi’ gibi çok izlenen yapımlarda başrol oynadı.

Çok sayıda reklam filminde oynadı, radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üçü başrol olmak üzere altı dizide oynadı, iki televizyon filminde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. TRT 2’deki ‘Gece Kahvesi’nde konuk ağırlayıp, onlarla sohbet etti.

Dizi, film ve programcılık alanında bunları yaparken, akademik eğitimden de geri kalmadı. Diş hekimliğinden sonra İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri branşında doktora, Yeditepe Üniversitesi İmplantoloji Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nda yedi yıl diş hekimliğinden sonra 2013’ten bu yana Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp doktoru olarak çalıştı.

2019’da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdi ve şu an son sınıfta.

TÜBİTAK Bilim Kurulu, ‘Kozmetik Ürünlerdeki Toksik Maddelerin Analizi’ araştırmasına destek oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, florür ve katkı maddesi içermeyen probiyotik içerikli ‘Ağız ve Diş Sağlığı Ürünleri’ projesini kabul edince, Teknopark İstanbul’da ekibiyle diş macunu üretimi için çalışmaya başladı.

Aldığı diş hekimliği ve eczacılık eğitimini toplum sağlığı için kullanmayı karar veren Melda Bekcan, hedefini ise şöyle açıkladı:

“Ağız ve diş sağlığı ürünleri projemizde, ülkemiz coğrafyasından izole edilmiş yerli probiyotikler ile sürdürülebilir, sıfır atığa uygun, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı düşük, temiz içeriğe sahip, florür içermeyen çocuk ve yetişkin diş macunları, ağız bakım ürünleri ve pek çok patentli formülasyon geliştireceğiz.”

Dün oyuncuydu bugün bilim insanıTwitter kapanırsa ne yapacak bunlar?

44 milyar dolar verip, şirketi satın almadan Elon Musk’ın, Twitter için neler söylediği ortada...

Twitter’dan bot hesapların ne kadar olduğunu ısrarla açıklanmasını isteyen Musk, şirketi satın alınca bunların hepsini kapatacağını söyleyip, durdu.