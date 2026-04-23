SON DAKİKA
Dünya

Deli Başkan İsrail'de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei'ye destek dibi gördü!

Geçtiğimiz günlerde İsrail’deki ağlama duvarında hüngür hüngür ağlarken görüntülenen Arjantin’in ‘Deli’ lakaplı Başkanı Javier Milei’nin boşuna ağlamadığı ortaya çıktı. Arjantin ekonomisi şubat ayında sert bir daralma yaşarken imalat ve perakende sektörleri sert geriledi, işsizlik oranları da sert yükseldi. Milei'ye halk desteği de dibi gördü.

Arjantin ekonomisi, şubat ayında yüzde 2,6 daralırken bu oran Deli Başkan Javier Milei döneminin en sert aylık düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda ise ekonomik faaliyet yüzde 2,1 gerileyerek 2024’ten bu yana en güçlü düşüşünü yaşadı. Milei yönetiminin enflasyonu düşürmeye yönelik uyguladığı sıkı ekonomi politikaları, iç talep ve üretim üzerinde baskı oluşturdu.

İMALAT VE PERAKENDE DARALMAYI SÜRÜKLEDİ

Ekonomideki küçülmede imalat ve perakende sektörleri belirleyici oldu. İmalat üretimi yıllık bazda yüzde 8,7 azalırken, perakende sektörü yüzde 7 daraldı. Bu iki sektör, ülkede en geniş istihdam alanlarını oluşturuyor.

Milei yönetimi, döviz kontrollerini gevşeterek rezervleri artırmaya yönelik adımlar attı. Enflasyonda yaşanan hızlı gerileme yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, uygulanan sıkı para politikası yatırımlar üzerinde baskı yarattı.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

İşsizlik oranı, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 7,5’e yükseldi. Bu oran, önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artış gösterdi ve pandemi döneminden bu yana en yüksek dördüncü çeyrek verisi olarak kaydedildi.

Mart ayında Javier Milei’ye verilen kamuoyu desteği yüzde 36’ya düşerek görev süresinin en düşük seviyesine indi. Hükümetin ekonomi programını 2027 seçimleri öncesinde yeniden değerlendirme ihtiyacı gündeme geldi.

Bedri Tekbaş

Körler sağırlar birbirini ağırlar belki önüne birkaç tane kemik atarlar diye ağlama duvarında hüngür hüngür ağlıyor adam ne yapsın

Aşırı sağcı bir kişiydi.

Böyle olacağı belliydi..
