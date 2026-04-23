Deli Başkan İsrail'de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei'ye destek dibi gördü!

Geçtiğimiz günlerde İsrail’deki ağlama duvarında hüngür hüngür ağlarken görüntülenen Arjantin’in ‘Deli’ lakaplı Başkanı Javier Milei’nin boşuna ağlamadığı ortaya çıktı. Arjantin ekonomisi şubat ayında sert bir daralma yaşarken imalat ve perakende sektörleri sert geriledi, işsizlik oranları da sert yükseldi. Milei'ye halk desteği de dibi gördü.

Arjantin ekonomisi, şubat ayında yüzde 2,6 daralırken bu oran Deli Başkan Javier Milei döneminin en sert aylık düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda ise ekonomik faaliyet yüzde 2,1 gerileyerek 2024’ten bu yana en güçlü düşüşünü yaşadı. Milei yönetiminin enflasyonu düşürmeye yönelik uyguladığı sıkı ekonomi politikaları, iç talep ve üretim üzerinde baskı oluşturdu.

İMALAT VE PERAKENDE DARALMAYI SÜRÜKLEDİ

Ekonomideki küçülmede imalat ve perakende sektörleri belirleyici oldu. İmalat üretimi yıllık bazda yüzde 8,7 azalırken, perakende sektörü yüzde 7 daraldı. Bu iki sektör, ülkede en geniş istihdam alanlarını oluşturuyor.

Milei yönetimi, döviz kontrollerini gevşeterek rezervleri artırmaya yönelik adımlar attı. Enflasyonda yaşanan hızlı gerileme yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, uygulanan sıkı para politikası yatırımlar üzerinde baskı yarattı.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

İşsizlik oranı, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 7,5’e yükseldi. Bu oran, önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artış gösterdi ve pandemi döneminden bu yana en yüksek dördüncü çeyrek verisi olarak kaydedildi.

Mart ayında Javier Milei’ye verilen kamuoyu desteği yüzde 36’ya düşerek görev süresinin en düşük seviyesine indi. Hükümetin ekonomi programını 2027 seçimleri öncesinde yeniden değerlendirme ihtiyacı gündeme geldi.

İsrail kuklası Arjantin'e tepki
İsrail kuklası Arjantin'e tepki

Dünya

İsrail kuklası Arjantin'e tepki

İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi
İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi

Dünya

İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?
Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Dünya

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

"Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha" öyle mi? THY uçuşta Lufthansa yatışta
“Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha” öyle mi? THY uçuşta Lufthansa yatışta

Ekonomi

“Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha” öyle mi? THY uçuşta Lufthansa yatışta

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle
Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Şok eden ‘çocuk’ detayı! Almanya'da suç ortalaması açıklandı
Şok eden ‘çocuk’ detayı! Almanya'da suç ortalaması açıklandı

Dünya

Şok eden ‘çocuk’ detayı! Almanya'da suç ortalaması açıklandı

 

Hakan Fidan’dan sosyal medyayı sallayan cevaplar! Dışişleri mi, MİT mi? Hakan Fidan gençlerin "terleten" sorularına ne yanıt verdi?
Gündem

Hakan Fidan’dan sosyal medyayı sallayan cevaplar! Dışişleri mi, MİT mi? Hakan Fidan gençlerin "terleten" sorularına ne yanıt verdi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerle bir araya geldiği bir programda "hızlı soru-cevap" köşesinin konuğu oldu. Soğukkanlılığı ve strateji..
Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü
Medya

Halk TV’de matematik iflas etti! Hesap makinesi bile utandı! İsmail Saymaz'ın dolarla imtihanı sosyal medyanın diline düştü

Halk TV ekranlarında yayınlanan bir programda, "muhalif" gazetecilerden İsmail Saymaz, İbrahim Kahveci ve Ebru Baki, basit bir matematik hes..
Ömer Çelik, Leyen'i yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Leyen'i yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus,..
