Delal Azizoğlu kimdir? Terörist Delal Azizoğlu öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK'ya yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında ağır darbe indirilmeye devam ediliyor. PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'nin turuncu torbaya konulasından sonra MİT bir son dakika nokta operasyonu daha yaptı. MİT'in nokta operasyonunda bu kez hedefteki terörist Raperin Kod Delal Azizoğlu oldu. Peki vatan haini terörist Delal Azizoğlu öldürüldü mü? MİT Delal Azizoğlu'na operasyon mu yaptı?