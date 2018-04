Deizm iftirasına Hükumetten sert tepki!: Kirli bir tuzak ve saldırı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizm”e kaydığı söylemlerine tepki gösterdi. Bozdağ, "Bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon;kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır. Deizmin kabulü; Yüce Allah’ın Kur’an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere,meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam’ın temel pekçok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar müslüman ya da İHL’li olsun."



''HADİ ORADAN BRE EBLEH''



"İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara,saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan;”hadi oradan bre ebleh!” demeliyiz. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kur’an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah’a,peygamberlere,meleklere,kitaplara,ahirete,kaza ve kadere iman ederler.İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler."



''HER ZAMAN Kİ GİBİ KAYBEDECEKLER''



"Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları islam’dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler..."