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Ekonomi DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Özdoğru: "Sağduyulu olmak ikili ilişkilerimiz için önemli"
Ekonomi

DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Özdoğru: "Sağduyulu olmak ikili ilişkilerimiz için önemli"

"Karşılıklı hassasiyetlerimizin göz önünde bulundurulması, kazan-kazan perspektifine dayalı ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:30:07 -
DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Özdoğru: "Sağduyulu olmak ikili ilişkilerimiz için önemli"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, sağduyulu olmanın ikili ilişkiler için önem teşkil ettiğini belirterek, “Karşılıklı hassasiyetlerimizin göz önünde bulundurulması, kazan-kazan perspektifine dayalı ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

DEİK açıklamasında, Türkiye-Fransa İş Konseyinin, Fransa’nın Ankara Büyükelçisini ziyaret ettiği, görüşmeye Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru ve 8 iş konseyi üyesinin katıldığı ve görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin ele alındığı ifade edildi.

Ziyarette Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, 500 yıllık uzun bir geçmişe dayanan Türkiye-Fransa ilişkilerinin karşılıklı sağduyu temeline dayanmasının ilişkileri daha da ileriye götüreceğinin ifade edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, Türkiye ile Fransa arasında uzun yıllardır süregelen güçlü ilişkilerin önemine değinerek, “500 senelik köklü ilişkilere sahip iki müttefik ülke olan Türkiye ve Fransa arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin de her daim yapıcı bir rolü olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Özdoğru, ifade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak sınırsız olmadığını belirterek, “Sağduyulu olmak ikili ilişkilerimiz için önem teşkil ediyor. Karşılıklı hassasiyetlerimizin göz önünde bulundurulması, kazan-kazan perspektifine dayalı ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. Son dönemde iki ülke arasında en üst seviyeden verilen ılımlı mesajların iş dünyalarımıza da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İş Konseyi olarak ilişkilerimize olumlu yansıyacak faaliyetler çerçevesinde her türlü destek ve çabayı göstermeye hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

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