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DEİK Başkanı Nail Olpak’dan seçim açıklaması

DEİK Başkanı Nail Olpak: "İstanbul seçimini yaptı, milletin iradesi hayırlı olsun", "Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
DEİK Başkanı Nail Olpak’dan seçim açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti:

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. 

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak

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  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    AKP bu konuşmaya kulak versin.Sadece İstanbulda değil tümTürkiyede her şey çok güzel olsun.

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