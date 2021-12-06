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Dünya Dehşete düşüren olay! Kabileler çatıştı: 48 ölü
Dünya

Dehşete düşüren olay! Kabileler çatıştı: 48 ölü

Sudan'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Darfur bölgesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişinin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:04:00 -
Dehşete düşüren olay! Kabileler çatıştı: 48 ölü

Sudan'da kabileler arasında çatışma çıktı. Darfur bölgesinde çıkan çatışmada, en az 48 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Batı Darfur Valisi Khamis Abdallah basına verdiği demeçte, kabileler arasında çıkan çatışmaların tartışma sonucu cumartesi günü başladığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, çatışmaların dünde devam ettiğini ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Bağımsız bir sendika olan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Darfur bölgesinde yer alan Krink'te patlak veren çatışmalarda 48 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

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