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Dünya Dehşete düşüren olay! Burnundan giren parazit beynini yedi
Dünya

Dehşete düşüren olay! Burnundan giren parazit beynini yedi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan adamın burnundan giren parazitin 20 yıldır beyninde olduğu ve beynini yediği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 01:10:00 -
Dehşete düşüren olay! Burnundan giren parazit beynini yedi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde garip bir vaka kaydedildi. 38 yaşındaki bir adamın burnundan giren parazit, beynini yedi. Parazitin 20 yıldan bu yana adamın beyninde olduğu ortaya çıktı.

ABD'de eşine az rastlanır bir vaka görüldü. Massachusetts eyaletinde yaşayan adam, sağlıklı şekilde yaşamaya devam ettikten sonra bir anda nöbetler geçirmeye başladı ve yatağından düştü. Durumunun ağırlaşmasının ardından Massachusetts General Hospital'akaldırılan adamın beyni incelendi.

Parazit beynini yemiş!

Genellikle hayvanlardan geçen tenyanın adamın beynini yediğini tespit eden doktorlar, bu nedenle hastanın konuşma yetisini kaybettiğini belirledi. Doktorlar, bu tür parazitlerin çeşitli yollarla bulaştığını ve bunlardan birinin de vücudun açık noktalarından girmesi yoluyla meydana geldiğini ifade etti.

20 yıldır beyninde yaşadığı belirlendi

Doktorlar, yaptıkları incelemede sansayonel bir detaylar daha karşılaştı. Buna göre parazitin öyküsü yaklaşık 20 yıla dayanıyordu. Hayvanın büyüme hızını belirleyen doktorlar, ancak 20 yılda bu seviyeye gelebileceğini tespit etti.

Beyni ağır hasar alan adamın tedavisine devam ediliyor.

 

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