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Dünya Dehşete düşüren haber! 180 kişi nehirde kayboldu
Dünya

Dehşete düşüren haber! 180 kişi nehirde kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ekvator eyaletinde Kongo Nehri'nde balıkçı teknesinin batması sonucu 180 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:27:00 -
Dehşete düşüren haber! 180 kişi nehirde kayboldu

Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka'nın Nehir Komiseri Competent Mboyo, yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 kişinin bulunduğu eski balıkçı gemisinin pazartesi gecesi Kongo Nehri'nin Ipombo mevkisinde, aşırı yüklenmeden dolayı battığını bildirdi.

Birçok kazazedenin Kongo Doğayı Koruma Enstitüsünün (ICCN) Çevre Koruma Muhafızları tarafından kurtarıldığını aktaran Mboyo, 180 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Kurtarılan kazazedeler arasında birçok yaralı olduğu belirtildi.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemdeki bu tür kazalara gemilerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları yol açıyor.

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