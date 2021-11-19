Dehşete düşüren görüntüler! Otobüsün önünü kesip şoföre saldırdı
Erzurum'da bir halk otobüsünün önünü kesen saldırgan, şoföre saldırdı. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi yol verme tartışması nedeniyle halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü ile yol verme yüzünden tartışan sürücü otobüsün önünü kesti.
Sürücüye saldırdı
Otobüsü yumruklayıp tekme atan sürücü ardından otobüsten inen halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.