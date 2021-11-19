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Yerel Dehşete düşüren görüntüler! Otobüsün önünü kesip şoföre saldırdı
Yerel

Dehşete düşüren görüntüler! Otobüsün önünü kesip şoföre saldırdı

Erzurum'da bir halk otobüsünün önünü kesen saldırgan, şoföre saldırdı. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:25:00 - 2021-11-19 23:40:58

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi yol verme tartışması nedeniyle halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü ile yol verme yüzünden tartışan sürücü otobüsün önünü kesti.

Sürücüye saldırdı

Otobüsü yumruklayıp tekme atan sürücü ardından otobüsten inen halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.

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